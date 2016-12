Donaueschingen Randalierer treiben ihr Unwesen

Immer wieder sorgte sinnlose Zerstörungswut in den vergangenen Jahren in auffälligen Intervallen für Ärger bei den Besitzern.

Schaden für die Stadt beträgt rund 2500 Euro

Nach zuletzt ruhiger Phase, so Stadtsprecher Arno Ruf, hätten Unbekannte jetzt zwei Straßenlaternen an der Irmabrücke durch Umknicken des Laternenpfahls zerstört. Ruf beziffert den Schaden für die Stadt auf 2500 Euro. Die Unbekannten haben eine Schwachstelle am Laternenmast ausgemacht und diesen mit entsprechendem Krafteinsatz umknicken können.