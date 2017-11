Donaueschingen Mit 18 Jahren selbstbewusst um die Welt reisen

Vor fünf Jahren beginnen Gespräche, die überzeugen

"Das war vor etwa fünf Jahren. Ich habe viel mit den beiden gesprochen und es klang toll, was sie zu berichten hatten. Es hat mich überzeugt, auch bei Up with People mitzumachen", erklärt Hidde. Er ist seit einigen Tagen in Donaueschingen und hilft mit, die Ankunft der Show-Truppe vorzubereiten.

Wie die anderen Teilnehmer ist auch Meurs Teil der Abschluss-Veranstaltung "The Journey" (Die Reise), die am Freitag, 24. November, im Mozartsaal der Donauhallen aufgeführt wird.