Donaueschingen Kinder mit Handicap lernen Skifahren

Donaueschingen. Diese Vorstellungen sind nicht in allen Lebensbereichen so einfach umzusetzen – vor allem auch in sportlicher Hinsicht. Hier gilt es, die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Menschen mit Behinderung individuell zu fördern, nicht zuletzt, um ihnen den Umgang mit Menschen ohne Handicap zu erleichtern.

Betroffenen den Spaß am Skifahren vermitteln

Der Donaueschinger Skiclub 1900 möchte diesen Weg mitgehen und unter dem Motto "Powerkids im Schnee" Kindern mit zum Beispiel Lernblockaden oder Konzentrationsproblemen, die Schwierigkeiten haben Anweisungen umzusetzen, aber auch Mädchen und Jungen mit anderen Handicaps den Spaß am Skifahren vermitteln. "Wir hatten im vergangenen Jahr zwei Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Skikurs und haben gemerkt, dass dies vor allem für die Skilehrer sehr schwierig ist, obwohl wir schon seit längerem in kleinen Gruppen unterrichten", erklärt Skischulleiter Gerhard Frank. "Der Zeitfaktor spielt da eine entscheidende Rolle." Mit einem viertägigen Skikurs (halbtags) zwischen den Jahren sowie an zwei Wochenenden im Januar 2017 möchte der Skiclub gezielt Menschen mit Handicap motivieren und ihnen auch den Umgang mit Misserfolgen darlegen.