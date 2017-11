Donaueschingen Grüninger mit Leib und Seele

Donaueschingen-Grüningen (hac) "An der Brigach geboren und da gehör ich hin, – wie schön, dass ich ein Grüninger bin" – Heimatverbundenheit drückt dieser Liedvers aus der Feder von Aktiven des Musikvereines aus und umschreibt in kürzester Form das Leben des heute 80-jährigen Alfred Hirt. Er wurde als Sohn von Maria und Martin Hirt geboren, wuchs zusammen mit zwei Brüdern und zwei Schwestern im Dorf auf. Nach Volksschulbesuch bei Lehrer Schelling im Bürgersaal des Rathauses und Fortbildung mit Besuch der Landwirtschaftsschule in Überauchen in den Wintermonaten wurde er hauptberuflicher Landwirt.