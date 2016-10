Donaueschingen Grünes Licht für Brandschutz

Für den Haushalt 2017 sollen Mittel von 300 000 Euro und für das Jahr 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950 000 Euro eingestellt werden. Insgesamt kosten die Maßnahmen 2,6 Millionen Euro. 2015 und 2016 wurden bereits 1,35 Millionen Euro vorfinanziert, erklärte Finanzdezernent Boris Schmid. Ebenso befürworteten die Kreisräte die Mittel für Brandschutzmaßnahmen an den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen Donaueschingen. In den Haushalt 2017 sollen Mittel in Höhe von 400 000 Euro eingestellt. 480 000 Euro wurden bereits finanziert.

Die Architekten erhielten Lob für ihre Entwürfe.