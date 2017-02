Donaueschingen Großer Jubel am Gymnasium

Donaueschingen. Mit drei Teams war das Fürstenberg-Gymnasium in den Regionalwettbewerb Jugend forscht gestartet. Bei der Preisverleihung in Freiburg war der Jubel nun groß – kein Wunder: alle drei Teams wurden ausgezeichnet, zwei belegten sogar den ersten Platz in ihrem Fachgebiet und dürfen nun die Schule im Landeswettbewerb in Stuttgart vertreten.