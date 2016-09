Donaueschingen Ein wunderbarer Konzertabend

Die sechs jungen Sänger zeigten in der Christuskirche Vokalkunst auf höchstem Niveau: mit ihren klaren, beweglichen Stimmen, mit treffsicherer Intonation und Modulation, klarer Aussprache trafen sie den besonderen Charakter nicht nur der geistlichen, sondern auch der weltlichen Werke von den ganz Großen wie Händel, J. S. Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, Reger, den man von seiner recht heiteren Seite erlebte, oder Rudolf Mauersberger. Webers Jägerchor aus dem Freischütz hört man selten so locker, leicht, ohne die opernhafte Derbheit. Überrascht konnte man sein von Karl Mays etwas unbekannter musikalischen Seite mit dem anrührenden, romantischen Ave Maria, dessen Text er in seinen Winnetou-III-Roman einbaute. Eine besondere, stark beklatschte Kostbarkeit bildete indes Friedrich Silchers Satz der Heineschen Lorelei, allerdings in der urkomischen sächsischen Textfassung der Mundartdichterin Lene Voigt, die man im Dritten Reich vergeblich zum Verstummen bringen wollte: "Ich weeß nich, mir isses so gomisch."

Das Publikum ging sehr belustigt und gut gelaunt mit, auch beim gelungenen Ausflug der VIPs in die Welt des Pop, wo sie einen ganz anderen lockeren, rhythmisch sehr prononcierten und lebendigen Ton fanden, besonders am Ende des Programms mit "That Lonesome Road" von James Thomas, arrangiert von einem der ersten Kings Singers', Simon Carrington. Der sehr herzliche, lang anhaltende Applaus forderte die Sänger zu zwei Zugaben heraus, und am Schluss trafen sie mit Happy together sehr gut die Stimmung des wunderbaren Konzertabends.