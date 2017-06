Dobel Bankräuber schon seit April in U-Haft?

"Der Verdacht liegt nahe", sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Offenburg, Patrick Bergmann, am Mittwoch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. "Relativ zeitnah war der Verdacht da", fügte er hinzu.

Und weshalb wurde die Öffentlichkeit nicht gleich darüber informiert, dass es zwischen beiden Überfällen einen Zusammenhang geben könnte? "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", gab Bergmann als Begründung an. Es handle sich um ein laufendes Verfahren. "Die Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung zwischen den Polizeipräsidien Karlsruhe und Offenburg", fügte der Pressesprecher der Polizei hinzu.

Beim Überfall in Loffenau wurde ein tatverdächtiger Mann nach Angaben der Polizei dank aufmerksamer Zeugen schnell gefasst. Es verdichteten sich Hinweise auf einen möglicherweise vom Täter genutzten älteren BMW. Zeugen hatten das auffällige Auto und einen aus ihrer Sicht verdächtigen Fahrer unweit der Bank gesehen, so die Polizei. Diese Wahrnehmung sollte sich als Schlüssel zum Erfolg erweisen. Der Hinweis der Zeugen führte die Ermittler zu einem Anwesen in Bad Herrenalb. Hier entdeckten die Fahnder nicht nur das mutmaßliche Fluchtfahrzeug und den Fahrer des Wagens, sondern auch die mögliche Tatwaffe, die mit großer Wahrscheinlichkeit genutzten Maskierungsmittel und zumindest Teile des erbeuteten Geldes.

In Dobel waren die Ermittler noch nicht erfolgreich. Dort hatte ein Mann mit einer Pistole den Schalterraum der Volksbank betreten und in englischer Sprache Geld gefordert.

Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt worden war, sperrte er die Mitarbeiter in die Toilette und flüchtete in einem dunklen Kleinwagen, so die Polizei.