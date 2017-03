Dobel Unbekannter überfällt Volksbank

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion am Nachmittag mitteilte, betrat der Täter mit einer Pistole den Schalterraum und forderte die drei Angestellten in englischer Sprache auf, Geld auszuhändigen. Nachdem ihm Bargeld übergeben worden war, sperrte er die Mitarbeiter in die Toilette und flüchtete. Vermutlich stieg der Mann im Bereich der Grundschule in einen dunklen Kleinwagen und machte sich in Richtung Neusatzer Straße und Brunnenstraße davon.

Der Täter wird so beschrieben: etwa 28 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, schulterlange dunkle Haare (eventuell Perücke), südländisches Aussehen, dunkler Teint. Er trug einen Kinnbart. Bekleidet war der Bankräuber mit einer dunklen Jacke, blauen Jeans, schwarzen Handschuhen und schwarzen Turnschuhen mit weißem Nike-Emblem. Der Täter hatte eine dunkle Umhängetasche dabei.

