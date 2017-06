Dobel Bankräuber offenbar gefasst!

Dobel - Der Bankräuber von Dobel ist offenbar gefasst! Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg erst jetzt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, ist ein Verdächtiger, der am 21. April eine Bank in Loffenau (Kreis Rastatt) überfallen haben soll, dringend tatverdächtig, auch für den Überfall in Dobel am 27. März verantwortlich zu sein.