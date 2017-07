Dietingen Gemeinde gratuliert Sebastian Rudy

Dietingen - Im Namen der ganzen Gemeinde richtet Bürgermeister Frank Scholz seine Gratulation zum Gewinn des Confed-Cups – beim diesmal in Russland ausgespielten Turnier – an Sebastian Rudy. Damit habe die Fußballnationalmannschaft erstmals den FIFA-Konföderationen-Pokal – kurz Confed-Cup genannt – gewinnen können. Scholz bezeichnet Rudy in seinem Grußschreiben weiter als eine tragende Säule der Mannschaft mit vielen jungen Talenten. Rudy stammt ursprünglich auch Dietingen und hat dort auch zahlreiche Fans.