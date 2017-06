Fußball Confed Cup: Sebastian Rudy im Fokus

Fester Bestandteil des Teams sind Joshua Kimmich und Sebastian Rudy. Kimmich (22) gilt als legitimer Nachfolger von Philipp Lahm als rechter Verteidiger. Auf dieser Position hat er sich während des Confed Cups festgespielt und starke Leistungen gezeigt. Sein künftiger Mannschaftskollege beim FC Bayern München, Sebastian Rudy, hat sich zum Spielgestalter im Mittelfeld gemausert. Der 27-Jährige unterstreicht aktuell, dass er auch bei der WM im kommenden Jahr zum Nationalmannschaftskader gehören könnte.

Von Dietingen in die große Fußballwelt

Sebastian Rudy ist in Villingen-Schwenningen geboren und wuchs in Dietingen im Landkreis Rottweil auf. Früh für sein Talent gelobt, wechselte er vom SV Zimmern zum VfB Stuttgart. 2008 wurde ihm die Fritz-Walter-Medaille in Silber in der Altersklasse U18 verliehen. Im Sommer 2010 wechselte Rudy vom VfB Stuttgart zur TSG Hoffenheim. In sieben Jahren bestritt er für die TSG 195 Spiele und erzielte 11 Tore.