Deißlingen Unfall bei Lauffen am Sonntagabend

Deißlingen-Lauffen.Auf der B 27 von Rottweil in Richtung Schwenningen ist bei der Ausfahrt Lauffen bei Schneegestöber am Sonntagabend ein Unfall passiert. Die Rettungskräfte, auch die Feuerwehr, waren vor Ort. Die Straße ist halbseitig gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Der rote Wagen war nach Angaben unserers Reporters vor Ort von Schwenningen in Richtung Rottweil unterwegs, der andere, ein Mercedes, kam aus Richtung Lauffen. Der Fahrer wollte nach links Richtung in Richtung VS fahren. Es kam zum Zusammenstoß. Zwei Personen wurden dabei verletzt.