Und plötzlich steht der Lastwagen in einem Meer von wolligen Vierbeinern: Eine Herde Schafe hat den Verkehr im Deißlinger Industriegebiet Mittelhardt am Freitagnachmittag kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Die Tiere waren unterwegs vom Eckhof bei Bühlingen zu einer Weidefläche in Mühlhausen, dem Villingen-Schwenninger Stadtteil. Für die Tiere und ihre Begleiter ist dieser Marsch eine Tagesreise, wie einer der Schäfer berichtet. Foto: Parage