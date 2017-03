Dauchingen Unfall: Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Kurz vor dem Unfall stand der Junge auf dem Gehweg und wurde dabei von einem am Fahrbahnrand stehenden Kastenwagen verdeckt. Just in dem Moment, als ein 28-jähriger Skoda-Fahrer mit relativ langsamer Geschwindigkeit auf der Niedereschacher Straße unterwegs war und an dem Kastenwagen vorbeifahren wollte, rannte der Junge vor der Wagenfront des geparkten Fahrzeugs auf die Straße, um die Fahrbahn zu überqueren.

Der Junge wurde von dem Skoda erfasst und nach vorne auf die Straße geschleudert. Hierbei zog er sich erhebliche Verletzungen zu und musste, nach einer Erstversorgung noch an der Unfallstelle, mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen werden.