Dauchingen Razzia: Polizei durchsucht Wohnhaus

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen auf Anfrage mitteilte, handelte es sich um eine Aktion im Rahmen einer größeren Razzia an mehreren Orten. Die Beamten waren in aller Frühe in der Dunkelheit gekommen. Mit einem Transport- und einem Mannschaftsfahrzeug hielt man vor dem betroffenen Haus. Im hell erleuchteten Gebäude konnte man durch die Fenster im Obergeschoss Beamte sehen, die ihrer Arbeit nachgingen. Nicht nur das Haus, auch zwei auf dem Grundstück abgestellte Fahrzeuge wurden durchsucht. Dabei kam auch ein Spürhund zum Einsatz. Nicht mitgeteilt wurde, ob nach Drogen oder Sprengstoff gesucht wurde.

Bei einem der durchsuchten Fahrzeuge handelte es sich um einen auffälligen AMG-Mercedes Geländewagen mit Calwer Kennzeichen. Unter Hinweis auf die auch an anderen Orten noch laufenden Razzien gab der Sprecher keine Auskunft, aufgrund welcher Deliktvorwürfe die Beamten tätig geworden sind. Er bestätigte aber, dass die mehrere Stunden andauernde Durchsuchung in Dauchingen im Zusammenhang mit umfangreichen Ermittlungen stehen. Ob Material sichergestellt wurde, ob es zu Festnahmen kam und ob die Durchsuchung in Dauchingen von der hiesigen Staatsanwaltschaft beantragt worden war, wurde vom Sprecher ebenfalls nicht beantwortet.

Angesichts des Verweises auf die umfängliche Dimension der Polizeiaktion in Dauchingen und des massiven Vorgehens ist allerdings von einer Aktion gegen eine Organisation und nicht gegen einen einzelnen Verdächtigen auszugehen.