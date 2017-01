Calw "Zu viele Herleitungen" bei Luft-Tests

Calw. Wie gut oder schlecht ist die Luft in der Hessestadt? Eine Frage, die sich auch die Calwer Verwaltung im vergangenen Jahr stellte. Nahezu zeitgleich zum ersten Feinstaub-Alarm in der Landeshauptstadt, im Januar 2016, begann daher eine Reihe von Messungen, bei denen unter anderem in der Bischofstraße ein Kunststoffröhrchen samt eines Filters am Fahrbahnrand befestigt wurden, um Werte zu sammeln. Allerdings keine Feinstaubwerte, wohlgemerkt. Diese müssen mit aufwendigen Methoden erfasst werden, die erst zum Einsatz kommen, wenn beispielsweise Stickstoffoxide in bestimmter Konzentration nachgewiesen würden. Stickstoffoxide sind chemische Verbindungen, die bei Verbrennungsprozessen unter anderem in Motoren entstehen.

In der Bischofstraße ergab sich dabei laut den Berechnungen des zuständigen Ingenieurbüros eine Konzentration von 38 Mikrogramm Stickstoffoxiden pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert, der nach Angaben des Umweltbundesamtes nicht überschritten werden sollte, um die Gesundheit nicht zu gefährden, liegt bei 40 Mikrogramm (wir berichteten).

Ergo scheint es kein Problem zu geben – doch warum veranlasste das Rathaus dann im vergangenen Jahr noch eine zweite Messreihe, die im Dezember beendet wurde? Grund dafür ist ein Messwert, der bei der ersten Messreihe für mehr Aufsehen gesorgt hatte als jener in der Bischof-straße: Der Wert, der in der Stuttgarter Straße, etwa dort, wo mittlerweile die neue Radarfalle steht, erfasst wurde. Dieser lag nach Auswertung der Daten bei 44 Mikrogramm Stickstoffoxide pro Kubikmeter Luft – vier Mikrogramm über dem Grenzwert.