Calw Theorie-Praxis-Bezug bestimmt Schulart

An der Hermann-Gundert-Schule kann in der kaufmännischen Richtung das einjährige Berufskolleg I ("BK I") und das einjährige Berufskolleg 2 ("BK II") absolviert werden. Das einjährige Kolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (BKFH) wird in den Schwerpunkten Biologie und Betriebswirtschaftslehre angeboten. Das BKFH setzt in der Regel eine abgeschlossene Ausbildung beziehungsweise mehrjährige Berufserfahrung voraus. Zum Besuch des BK II ist ein qualifizierender Abschluss eines BK I notwendig.

An der Johann-Georg-Doertenbach-Schule werden die jeweils einjährigen Berufskollegs Technik I und II geführt. Das berufliche Profil - Metalltechnik, Konstruktionstechnik und Mechatronik (Funktionsweisen und Steuerung von Maschinen und Anlagen) - bildet den Schwerpunkt verschiedener technischer sowie naturwissenschaftlicher Fächer.

Verkürzung möglich

Die Ausbildung an den Berufskollegs vermittelt die erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse für qualifizierte Tätigkeiten in Wirtschaft, Industrie, Handwerk und Verwaltung und kann eine Verkürzung der Ausbildungszeit ermöglichen.

Die Info-Veranstaltungen zu den einzelnen Berufskollegs beginnen an der Hermann-Gundert-Schule um 9 Uhr, an der Johann-Georg-Doertenbach-Schule um 11.15 Uhr.