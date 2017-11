Calw "Streetworker" wieder angeboten

Der Verkäufer, der nun in der Stadt unterwegs war, hatte indes Glück: Der Vollzugsdienst konnte ihn nicht auf frischer Tat ertappen. Und auch der Verleger entging somit vorerst weiteren möglichen Konsequenzen. Denn: Nach den Verkaufsversuchen Ende Oktober 2016 hatte Rehfuß angekündigt, Tevfik Algac eine schriftliche Verfügung zukommen zu lassen. Der Inhalt: Sollte die Zeitung erneut in Calw auftauchen, droht ein sogenanntes Zwangsgeld in Höhe von 5000 Euro.