Calw Singende Fotografin stürmt die Charts

Seit ihrem ersten Studiobesuch hat Weil sozusagen "Blut geleckt". Sie suchte sich mit Conrad vor rund einem Jahr einen Komponisten in der Region, mit dem sie sich weiterentwickeln kann. "Ich hab’ ihre Stimme gehört und dachte, die können wir mit irisch keltischen Klängen verbinden", sagt er zur klaren Aussprache von Andrea Weil und den Klang der Stimme. "Da ist noch viel Mädchen drin".

Mit "Come To Me" schrieb der Komponist einen kuscheligen Liebessong, mit dem sich Weil identifizieren konnte. "Wir haben uns immer über WhatsApp ausgetauscht. Mal hab’ ich ihm meine Ideen geschrieben, mal eingesungen", so Weil zur modernen Kommunikation. Im Studio habe Conrad sie dann immer wieder überrascht, da er moderne Musik mit traditionellen Klängen verbunden habe.

Nicht nervös

Nervös sei sie bei den Studioaufnahmen nicht gewesen, denn die harmonische Zusammenarbeit habe ihr diese leicht gemacht, weiß die 36-Jährige: "Oft war ich noch am Einsingen und wollte dann so richtig loslegen, da hat Conny schon gesagt: Ich hab‘s." Entstanden seien auf diese Weise die drei Download-Songs "Come To Me", "I am in Love" und "Just A Night". Mit Tom "Wa" fand sie über das Internet einen Sänger für das Duett "Long Way To Paradise".

Ihre Ziele steckt Andrea Weil realistisch: "Ich rechne nicht mit einer großen Karriere als Sängerin. Ich mache das, weil es mir Spaß macht." Auf einer Urlaubsschiffreise 2015 habe sie bei "The Voice Of The Ocean" mitgemacht und sich gegen acht Finalisten durchgesetzt, doch für eine Castingshow wäre sie nach eigenen Angaben die Falsche. "Ich möchte den Zuhörern Spaß vermitteln, in der Bar oder beim Autofahren – meine Songs sollen glücklich machen und gute Laune verbreiten", sagt sie.

Ihre Ballade "I am in Love" spreche die Gefühlsebene an und solle unter die Haut gehen. Eine Mischung aus Tanzliedern und romantischen Balladen will Andrea Weil auf dem kommenden Album präsentieren. "Wir setzen uns dafür nicht unter Druck", unterstreicht Conny Conrad. Beide wollen der Kreativität freien Raum zum Entfalten lassen und sehen, was dabei herauskommt. So lange hofft Andrea Weil, dass ihre Download-Singles weiterhin gut ankommen und dass vielleicht der ein oder andere Auftritt rund um Calw folgt.