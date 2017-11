Calw Landkreis will jetzt Gas geben

Für die Johann-Georg Doertenbach-Schule in Calw ergab sich daraus ein Maßnahmenkatalog, zu dem die Beschaffung von Bildschirmen, Tablets, Laptops und neuen PCs gehört. Die geplanten Kosten liegen da bei fast 140 000 Euro. An der Hermann-Gundert-Schule in Calw taxiert man die Kosten für nötige Anschaffungen auf knapp 110 000 Euro.

Für die Rolf-Benz-Schule in Nagold stehen für Anschaffungen von Geräten Gesamtkosten von knapp 137 000 Euro im Raum. An der Annemarie-Lindner-Schule Nagold sind Anschaffungen in Höhe von mehr als 170 000 Euro geplant. Die in der Hinsicht etwas besser ausgestattete Kaufmännische Schule Nagold schlägt in den Planungen mit "nur" 65 000 Euro zu Buche. Macht nur für die Geräte Gesamtkosten von deutlich über 600 000 Euro. Für den Landkreis Calw und dessen EDV-Abteilung steht darüber hinaus noch die Einrichtung von WLAN-Netzen an den Schulzentren auf der Agenda.

Als Umsetzungszeitraum für die Pläne hatte die Verwaltung in der schriftlichen Vorlage noch die Jahre 2018 und 2019 genannt. In der Sitzung wurde man konkreter: Bis Ende des laufenden Schuljahres will man in Nagold fertig sein, danach kämen die Calwer Schulen an die Reihe. Das war Landrat Helmut Riegger nicht schnell genug. "Das muss doch bis Ende 2018 zu machen sein", stellte der Kreischef klar.

Über die Notwendigkeit dieser Investitionen gab es im Gremium keine zwei Meinungen, allerdings wiesen Räte darauf hin, dass man sich auch um die technische Betreuung der Geräte und Systeme kümmern müsse. Dass dies nicht Lehrer so nebenher erledigen könnten, war Konsens im Ausschuss, der die Pläne absegnete.