Calw Hesse-Bahn: Brückenstreit erst Auftakt

"Die Tendenz sieht gut aus"

Pikant am Rande: Die Brücke ist in der ehemaligen freien Reichsstadt zwar nicht gewollt, ein Zuschussantrag soll nach dem Beschluss des Gemeinderats aber gleichwohl gestellt werden.

"Weit spannender" als der gestern behandelte Fall, so VGH-Sprecher Hettich, versprechen die anderen drei Klagen zu werden, die in Mannheim in Sachen HHB anhängig sind. Alle drei richten sich gegen den so genannten Planfeststellungsbeschluss, also gegen die Baugenehmigung der Hesse-Bahn generell. Kläger sind zum einen zwei Privatpersonen, zum anderen der Naturschutzbund NABU und abermals die Stadt Weil der Stadt.

In der Stadt am nordwestlichen Rand des Kreises Böblingen wie auch in der Nachbarstadt Renningen befürchtet man vor allem, dass durch die zusätzlich verkehrende Hesse-Bahn auf der eingleisigen Strecke zwischen Weil der Stadt und Malmsheim der Takt der ohnedies oft verspäteten S-Bahnlinie 6 durcheinandergewirbelt werden könnte. Michael Stierle, im Calwer Landratsamt für das Projekt zuständig, versuchte in der Vergangenheit diese Befürchtungen vergeblich zu zerstreuen. Mit einem durchgespielten Stresstest in den Vormittagsspitzen, so Stierle gegenüber unserer Zeitung, sei nachgewiesen worden, dass es keine negativen Auswirkungen auf die S-Bahn gebe. Ein weiterer Robustheitstest zu Spitzenzeiten am Nachmittag soll folgen.

Nach zweistündiger Verhandlung des 5. Senats ging Stierle gestern zuversichtlich aus dem Sitzungssaal: "Die Tendenz sieht gut aus." Das Urteil soll morgen um 11 Uhr verkündet werden.

Ob eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht zugelassen wird, steht noch nicht fest. Aber selbst wenn im Sinne des Kreises Calw – ohne die Zulassung von Rechtsmitteln – entschieden würde, könnten die Bahngegner mit einer Nichtzulassungsbeschwerde Zeit schinden. Über der Hesse-Bahn hängt – wie berichtet – wie ein Damoklesschwert die Zuschussfrage: Eigentlich müsste die Bahn bis Ende 2018 in Betrieb gehen, um von dem dann auslaufenden GVFG-Programm noch zu profitieren.

Entwarnung kam in diesen Tagen indes aus dem baden-württembergischen Verkehrsministerium: Es gebe die klare politische Zusage, erklärte Edgar Neumann, Sprecher von Verkehrsminister Winfried Hermann, gegenüber der Stuttgarter Zeitung, dass die Fördergelder auch nach 2019 noch fließen würden.