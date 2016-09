Calw Brand wütet bei Matratzenhersteller in Hirsau

„Am Vortag war noch alles in Ordnung und heute Vormittag konnte man nicht mehr durch die Scheiben schauen“, fasste Hans Böhmler seine Entdeckung des Brandes zusammen.

„Wir konnten keine offenen Flammen erkennen, aber der Raum war in dichtem Brandrauch eingehüllt“, berichtete Stadtbrandmeister Dirk Patzelt vom ersten Eindruck an der Einsatzstelle. Deshalb schickte er zunächst einen Trupp von drei Brandschutzkräften unter Atemschutz in das Gebäude. Schnell konnte der Ausgangspunkt der Rauchentwicklung entdeckt, nämlich ein Kompressor, den Böhmler zur Matratzenherstellung braucht und noch am Vortag verwendet hatte. „Er muss schon längere Zeit geschmort haben, ehe die Auswirkung entdeckt wurde“, erklärte Patzelt. Dies schloss er aus dem zum Zeitpunkt der Alarmierung - um 11.16 Uhr - entstandenen Schadens. Und aus der beachtlichen Rußschicht, die sich über den ganzen Raum bis zur Decke hinauf zog.

Schnell hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Doch Schaum- und Werkstoffe des Matratzenherstellers sowie die Ladeneinrichtung sind nun so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass alles ruiniert ist. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Brandschutzkräfte deshalb das Geschäft und löschten an kritischen Stellen auch nach.