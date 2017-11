Calw Attraktion für Stammheim geschaffen

Calw-Stammheim. "Wir erhielten für den Umbau vom Tennis- zum Bouleplatz enorme Unterstützung, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, das Projekt so schnell zu realisieren", sagte Alfred Stanscheit anlässlich der Einweihung am Samstag. Der Vorsitzende der "Boulefreunde Stammheim" (BFS) verwies in diesem Zusammenhang auf die Hilfe durch die Volksbank, die Energie Calw (ENCW) sowie das Recyclingzentrum Kömpf mit jeweils 2000 Euro. Außerdem lobte er die spontane Hilfe durch eine Baufirma. Sie habe Radlader und Walze eingesetzt und für die Arbeitszeit nichts berechnet. Unterstützung sei auch von der Stadtverwaltung gekommen.

Idee innerhalb von sechs Wochen realisiert

Innerhalb von rund sechs Wochen wurde auf diese Weise eine Idee realisiert, für die auch der zweite Vorsitzende Rainer Starke die Initiative ergriff. Stammheims Ortsvorsteher Patrick Sekinger lobte die Schnelligkeit aller Beteiligten. Jetzt könnten bis zu 60 Personen gleichzeitig Boule spielen, sagte Sekinger. Er ist Schriftführer im Vorstand der BFS. Stanscheit stellte auch Beleuchtung und Stromanschluss für die Anlage in Aussicht.