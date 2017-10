Calw Ab ins Wasser: Freibad Stammheim öffnet für Hunde

Vor allem das Becken mit Treppenzugang war am Feiertag frequentiert. Denn dort konnten die Hunde über Stufen ins Wasser, in das ihre Halter zuvor meistens ein beliebtes Spielzeug warfen. Manch ein Vierbeiner brauchte Überwindungszeit, ehe er sich in die Fluten stürzte. Doch das planschende Spiel machte ihnen sichtlich Freude.

Einige übermütige Hunde sprangen indes mit Anlauf auch in das Schwimmerbecken.

Über ihre planschenden Vierbeiner, die nicht müde wurden, ihre Spielsachen aus der Mitte des Beckens zu holen, freuten sich ganze Familien. Und auch die Hunde verschiedener Rassen und Größen gönnen sich gegenseitig das ungewohnte Spiel oder tobten auf der Wiese nebenan.