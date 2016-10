Burladingen Wer hat die Kanz-Brüder gekauft?

Burladingen-Melchingen - Die Kanz Brüder waren am Wochenende bei der TV-Aufzeichnung der "RTL II Trödeltrupp-Auktionsnacht" als prominente Gäste mit dabei. Aufgezeichnet wurde die Erfolgssendung in den bekannten TV-Studios in Köln-Hürth, wo auch viele andere Sendungen gedreht werden.