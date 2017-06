Burladingen Uniform beschäftigt den Staatsanwalt

Gleichwohl hatte vor der Staatsanwaltschaft bereits das baden-württembergische Innenministerium den Vorgang auf dem Schirm. Das Ministerium hatte, wie berichtet, das Landratsamt als Aufsichtsbehörde angewiesen, den Fall zu prüfen, weil der Anfangsverdacht einer Straftrat – Amtsanmaßung – bestehe.

Es könnte aber auch sein, so schränkte ein Ministeriumssprecher Anfang Mai ein, dass in Burladingen oder auf Kreisebene jemand Ebert die Erlaubnis erteilt habe, die Uniform zu tragen. Deswegen soll Kreisbrandmeister Stefan Hermann aufklären, woher die Uniform kam und warum sie eben jene und keine anderen Schulterklappen hatte. Diese Prüfung dauert derzeit noch an, teilte das Landratsamts in Balingen auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die Staatswanwaltschaft rechnet in den nächsten vier bis sechs Wochen mit ersten Ermittlungsergebnissen. Paragraf 132 des Strafgesetzbuchs sieht für den Fall einer Amtsanmaßung eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor.