Burladingen St. Fidelis: Die Handwerker sind da

Burladingen. Mit einem Anbau wird er verlängert. Denn weil in der Burladinger Kernstadt Kindergartenplätze knapp sind, haben die Katholische Kirchengemeinde und der Gemeinderat beschlossen, St. Fidelis um eine Gruppe zu erweitern.

Bisher ist der Kindergarten viergruppig, danach soll er fünf Gruppen Platz bieten. Der Anbau wird in Richtung Garten gemacht werden, dort ist für die Erweiterung Platz. Derzeit sind die rund 60 Kinder auf drei verschiedene Stellen verteilt.

Die Mehrheit ist im alten Kindergarten in Gauselfingen an der Hauptstraße untergeschlüpft. Das Gebäude war als Kindergarten eigentlich schon ausgemustert, stand zum Verkauf, war als Dorfladen im Gespräch und wurde kurzfristig und mit einigen Umbauten schnell noch einmal als Kindergarten in Betrieb genommen.