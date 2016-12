Burladingen Brutales Statement nach Weg-Sperrung?

Burladingen-Hausen. Einen Tag, nachdem die Forstverwaltung an der Brücke hinter dem Kleintierzüchter-Heim in Hausen ein Verbotsschild angebracht hat, haben die Jäger Ronny Scheu und Raphael Rädle an der Futterhütte in ihrem Revier im Ehresfeld am Kohlwald einen erschlagenen rot-getigerten Kater gefunden.