Bräunlingen Döggingen erlebt ein Déjà-vu: Autokolonne kehrt zurück

Donaueschingen/Bräunlingen. Längst hat sich die Dögginger Bevölkerung an die Verkehrsberuhigung durch den B 31-Tunnel gewöhnt. Doch nach nunmehr 14 Jahren steht die erste Belagssanierung im nordöstlichen Bereich der Tunnelzufahrt an und mit ihr umfangreiche Umleitungsvarianten. Zwei Monate lang wird sich der Bundesstraßenverkehr in Richtung Freiburg wieder durch den Ort quälen.