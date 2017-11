Bräunlingen Doba-Oldies bleiben Vorstandsämtern treu

Bei der Hauptversammlung wurde auch deutlich, dass sich die Doba-Mitglieder sehr darum bemühen, soziale Projekte finanziell zu unterstützen und viel für Kameradschaft und Geselligkeit tun.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Marcus Ewald sowie Kassiererin Stefanie Scherzinger und Beisitzer Benedikt Bombeiter in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender Hannes Wehinger lobte das Engagement der Mitglieder.

Beim Kassenbericht wurden die Spendenziele erläutert. Die Einnahmen aus dem Cego-Turnier und der Bewirtung im "Hährstahl" spendeten die Doba-Oldies an folgende Projekte: Zeltlager Bräunlingen, Begegnungsstätte Tabgha am See Genezareth in Israel, Stipendium für peruanische Studenten, Jugendarbeit in El Salvador von Rudi Reitinger, Brunnenprojekt von Pfarrer Augustus Izekwe in Nigeria und an den WWF Deutschland. Auch die Unterstützung der Sommerjugendzeltlager stand im Fokus.