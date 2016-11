Bräunlingen Bräunlingen leuchtet am 19. November

In diesem Jahr beteiligen sich 24 Geschäfte und Dienstleister an dem adventlichem "Leuchtevent" in der dann autofreien Bräunlinger Innenstadt. Sie präsentieren wieder ein breites Angebot vor allem an vorweihnachtlich ausgerichteten Waren. Voraussichtlich werden auch Luftballone in den Abendhimmel schweben und mit zum bunten Flair beitragen.

In den vergangenen Jahren waren alle Besucher von der Stimmung in der Kernstadt begeistert. Das Interesse war so groß, dass der "Leuchtabend" inzwischen zu den festen Terminen im Jahresprogramm der Stadt Bräunlingen gehört.

"Wir wollen uns den Besuchern mit unserem Angebot an einem vorweihnachtlichen und von Leuchten sowie Flammen geprägten Abend präsentieren " sagte Roswitha Fabig–Sobott vom Organisationskomitee Bräunlingen leuchtet.