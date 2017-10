Bonndorf/Schwarzwald B 315: Tödlicher Unfall beim Abbiegen

Der Cabrio-Fahrer übersah beim Abbiegen auf die B 315 einen Wagen, der in Richtung Bonndorf unterwegs war. Es kam zur seitlichen Kollision. Die Feuerwehr Bonndorf befreite den Mann aus seinem Cabrio. Der Aufprall war aber so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb.

Der andere Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik kam. Ein Trümmerfeld war über die gesamte Fahrbahn verteilt. Die Feuerwehr Bonndorf sicherte auslaufende Betriebsstoffe und stellte den Brandschutz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.