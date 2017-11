Blumberg Musiker brillieren bei Kirchenkonzert

Solist Marc Rieger bestimmte mit seinem Saxophon bei "Gabriel’s Oboe" den musikalischen Charakter. Nach dem Gospel "You raise me up", zogen die Musiker beim "Ave Maria no Morro" alle Register ihres Könnens. Arrangiert von Wolfgang Weber und von Solist Rainer Meilhammer auf der Trompete bravourös vorgetragen wurde das Stück "Power of Love". Das kontrastreiche Werk "Choral Music" war eine echte musikalische Herausforderung mit einem wirbelnden Schlussakzent. Charmant moderierte Christina Martin die einzelnen Musikstücke. Mit der erklatschten Zugabe "The Rose" aus dem gleichnamigen Film, gefühlvoll gespielt auf der Trompete von Martina Porcarelli, verabschiedeten sich die Hondinger Musiker.