Bitz Vereine ziehen um

Bitz (hol). Die Räume in der Alten Schule, in denen bisher der Kindergarten untergebracht war, werden künftig anders genutzt. So möchten die Gartenfreunde Bitz, die bisher einen Kellerraum der Festhalle nutzen, einen Gruppenraum übernehmen. Für den zweiten Gruppenraum interessiert sich der Schwäbische Albverein, der sein Vereinsstüble verlagern möchte. Die dann frei werdenden Räume im zweiten Obergeschoss würden dem Heimatmuseum zugeschlagen.