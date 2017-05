Bitz (key). In Eigenregie wird die Gemeinde Bitz die Mensa im Bildungszentrum Lichtensteinschule betreiben. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Beim Testessen hatten drei Anbieter Angebote abgegeben: die "Vinzenz Service GmbH" aus Sigmaringen, die "Mariaberger Bildung & Service GmbH" aus Gammertingen und die "Johanniter Unfall-Hilfe" mit weiteren Essenslieferanten. Dass die Mariaberger Obst und Gemüse selbst anbauen, überzeugte die Räte ebenso wie die Tatsache, dass eine Mischküche im "Cook & Chill"-Verfahren möglich ist: Die Hauptkomponenten werden vom Caterer bezogen, die Beilagen frisch vor Ort zubereitet. Außerdem können Kinder, die krank sind, ihr Essen auch noch relativ kurzfristig abbestellen und damit die Kosten dafür sparen. Über das Abrechnungssystem will Hauptamtsleiterin Tania Maier nochmal mit den Mariabergern verhandeln.