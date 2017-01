Basketball KKK Haiterbach landet deutlichen Heimsieg

Für die Haiterbacher war es der elfte Sieg im 14. Spiel. In der Begegnung mit den Stuttgartern, die am Samstagabend in Pfalzgrafenweiler ausgetragen wurde, überzeugte KKK Haiterbach vor allem in der Offensive. Die Stuttgarter hielten über weite Strecken der Partie gut dagegen, präsentierten sich keinesfalls wie ein potenzieller Absteiger, hatten aber in der Defensive so ihre liebe Mühe.

Am Ende durften sich die Fans in der Sporthalle in Pfalzgrafenweiler über einen klaren Sieg der KKK-Korbwerfer freuen.