Balingen Wohlwollendes Interesse an Parkdecks über den Schienen

"Balingen hat Luft nach oben", überschrieb Baumeister seine Idee. Er verwies vor allem auf die Vorteile eines von ihm "Parkdeck Süd" benannten Bauwerks: Die Topografie an der Behrstraße erlaubte eine direkte Anbindung ans City-Center; eine Zufahrt sei von beiden Seiten aus möglich.

Die Vorteile dieses Standort stellte er als mehrschichtig vor. Etwa: "Es gibt wenige Stellen, an denen man ohne Erdbewegungen auf das Parkdeck gelangen kann", was Kosten spare. Und eine Zufahrt von der Behrstraße her könnte die Verkehrsbelastung in der Wilhelmstraße entlasten.

Mit der Überbauung von Gleisen erfinde man nichts Neues, belegte er mit Bildern ähnlicher Konzepte. "Nicht nur Stuttgart oder andere Großstädte können das, sondern auch wir in Balingen", ist er überzeugt. Zudem sollten die Kosten durch die Verwendung von Textilbeton mit Edelstahlarmierungen überschaubar bleiben und langfristig Rostschäden vermieden werden.