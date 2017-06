Balingen Rewe vor dem Rückzug

Die Balinger haben damit, wie man so sagt, "mit den Füßen" über den Markt abgestimmt. Und sich in vielen Fällen dagegen ausgesprochen. Großeinkäufe erledigten viele woanders, bei Edeka, Real, Lidl oder Aldi.

Markt hat die ihm zugedachte Funktion eines Ankermieters nicht erfüllt

Rewe hatte den Betrieb im Dezember 2008 aufgenommen. Die damalige Neueröffnung des CityCenters nach der Schließung des Real-Markts hatte Oberbürgermeister Helmut Reitemann optimistisch als einen "glücklichen Tag für Balingen" bezeichnet. Mit Rewe als Lebensmittel-Vollsortimenter sowie dem Modepark Röther werde, so die Hoffnung, das Viertel rund um die Wilhelmstraße aufleben. Nun zeigt sich, dass der Rewe-Markt deutlich schlechter angenommen wurde als gedacht – und der Markt die ihm zugedachte Funktion eines "Ankermieters", der Kundschaft ins CityCenter lockt, nicht erfüllen konnte.

Für die Zukunft der Fläche, meinen Handelsexperten, bedeutet das nichts Gutes: Wenn nicht einmal Rewe, ein ausgewiesener Experte für Innenstadtlagen, es schafft, den Markt profitabel zu betreiben – wer dann? Die Suche nach einem Nachmieter, heißt es weiter, dürfte für die Betreiber, die Metro-Tochter MEC, schwierig werden. Negative Auswirkungen der drohenden Rewe-Schließung und eines ebenso drohenden Leerstands befürchten derweil auch die kleineren Shops in der Mall des CityCenters. Die Rewe-Mitarbeiter, teilt das Unternehmen mit, erhalten im Fall der Schließung Arbeitsplatzangebote in umliegenden Märkten.

Rein rechnerisch bedeutet die wahrscheinliche Schließung des Rewe-Markts, dass die statistisch ohnehin schon bestehende Unterversorgung mit Lebensmittelmärkten in Balingen sich weiter verschlechtert, insbesondere in der Innenstadt. Die anderen Märkte in der City – insbesondere Lidl sowie der Biomarkt B2 an der Bahnhofstraße sowie der Edeka-Markt und Aldi an der Albrechtstraße – werden damit wichtiger denn je.

Möglicherweise nehmen mit der absehbaren Rewe-Schließung auch die Überlegungen hinsichtlich der Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters aus dem Strasser- oder Burghard-Areal neue Fahrt auf. Vorgesehen waren dort auf dem im städtischen Eigentum befindlichen Strasser-Gelände die Eyach-Arkaden samt Drogeriemarkt und großem Textiler; auf dem benachbarten Grundstück am Roßnägele war ein Lebensmittelmarkt geplant. Dieses Vorhaben hat sich, wie berichtet, zerschlagen. Mit der Entwicklung des Strasser-Areals will sich die Stadtverwaltung nun Zeit lassen; das Grundstück soll im Jahr 2023 für die Gartenschau genutzt werden. Handlungsdruck hinsichtlich eines Lebensmittelmarkts und damit einer funktionierenden Nahversorgung dort entsteht schon dadurch, dass unweit davon an der Stingstraße im Gebiet Etzelbach in den nächsten Jahren neuer Wohnraum geplant ist.