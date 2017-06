Balingen Raser sollen gebremst werden

Ortschaftsrat Horst Ritter wies in der vergangenen Sitzung darauf hin, dass in der Lehrstraße die 50-Kilometer-Beschränkung nicht eingehalten werde, vor allem, nachdem die Tempo-Anzeigentafel entfernt worden sei. Es werde gerast, vor allem in Richtung Roßwangen, weshalb Ritter nicht nur das Aufstellen der Anzeigentafel forderte, sonder auch Kontrollen. Kollege Jochen Urban bestätigte Ritters Einschätzung und nannte die vielen parkenden Autos und die Kuppe als weitere Gefahrenstellen.

Endingens Ortsvorsteher Thomas Meitza erklärte, dass vor allem der Eindruck einer "freien Strecke", insbesondere bergauf, zum Beschleunigen verleite. Er erinnerte daran, dass es bereits eine Ortsbegehung gegeben habe mit der Verkehrsbehörde und der Polizei. Damals seien die Vorschläge, eine 40-Kilometer-Zone einzuführen oder mit Warnbaken eine Straßenverengung zu erreichen, und die Autofahrer zum langsamer Fahren zu bewegen, abgelehnt worden.

Weil er aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung als Fortschritt ansehe, schlug Ortsvorsteher Meitza vor, das Thema Lehrstraße in einer der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung zu setzen und über das weitere Vorgehen zu diskutieren. Dem stimmten die Ortschaftsräte zu.