Balingen Passender Song: "Lasst uns gehen"

Der Realschulzug begann seine Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst in der Pauluskirche. Martin Kettner richtete sich unter dem Motto "We did it" an die Gäste. Der Schulleiter motivierte die Zehntklässler, sich zu trauen, Leistung zu zeigen, neue Projekte und Wege anzugehen.

Bei der Zeugnisübergabe gab es neben zahlreichen Preisen und Belobigungen Sonderpreise für soziales Engagement, die von Hans-Peter Abt als Vertreter des Fördervereins überreicht wurden. Dabei wurden Tobias Hettinger und Pascal Ohrnberger für ihren Einsatz um die Schulmilch geehrt.

Johannes Schlegel, Felix Feyrer und Martin Göz erfuhren Anerkennung für das Säubern und Neugestalten des Schulteichs. Vanessa Thiel wurde für ihre zahlreichen Tätigkeiten als Patin, Streitschlichterin und Schülermentorin gedankt.

Jule Radke und Vanessa Thiel übermittelten in ihrer Rede Schülergedanken, die vor allem ihrer dankbaren Anerkennung an Lehrer und Eltern galt.

10 a: Leonie Däuber (Lob), Larissa Kühlwei (Lob), Janine Krebs (Lob), Emilie Brier (Lob), Lorien Reiterer (Lob), Marco Schroer, Julia-Iman Konzen, Lara Walter, Max Schulz, Johannes Schlegel, Felix Feyrer, Martin Göz, Ronja Labenz-Kutzner, Stefanie Miller, Jasmin Wafa, Mike Bielak, Frane Zupan, Oliver Löffler

10 b: Vanessa Thiel (1,6; Preis), Verena Lehmann (Preis), Chantal Kokoschka (Lob), Tobias Hettinger (Lob), Pascal Ohrnberger (Lob), Jannika Hinzen, Christina Maier, Luca König, Melanie Müller, Alina-Lea Vukovic, Philipp Gonser, Jeremias Knittel, Clemens Lutz, Lea Marie Edele, Erik Müller, Svenja Bisinger, Maik Schönfeld, Jannis König, Levin Alin, Vanessa Ulmer, Lisa Rebholz

10 c: Joshua Witzemann (1,6; Preis), Linda Jost (1,6; Preis), David Zimmermann (Preis), Chiara Stumpp (Preis), Theresa Eichler (Lob), Franka Durst (Lob), Jule Ratzke, Benjamin Pfefferle, Ron Schneider, Leon Cilar, Elina Maute, Steven Spitz, Kevin Paal, Arthur Lutscher, Gina-Theresa Kübler, Luis Beth, Lukas Schulze, Karolina Lobikow

9 a: Andreas Oehrle (1,5; Preis), Philipp Hanke (1,5; Preis), Leon Alexander Leiker (1,5; Preis); Tina Bailer (Lob), Bianca Johanna Renner (Lob), Stefanie Burchardt (Lob), Max Maier (Lob), Sibel Yildirim, Anna Conzelmann, Sarah Schöllhammer, Felix Brobeil, Lano Marvin Brandenburger, Fabian Bleiber, Micha Schwämmle, Jan-Lukas Dicks, Anuphon Rakman

9 b (WRS): Esra Yildirim (Lob), Giuliana Zimmermann (Lob), Maurice Knaisch (Lob), Milica Dimitrievska (Lob), Florian Bart, Pascal Stemmler, Jan Kraft, David Tuschy, Gianna Filomena Kuhn, Denis Krasniqi, Jennifer Bodmer, Lilija Schulz, Julian Tharann, Alexander Völker, Justin Heilig, Can Sahin

10 (WRS): Laura Roth (1,4; Preis), Kai Mauri (1,4; Preis), Zeynep Kayacan (Preis), Diana Diener (Preis), Anastasia Ilic (Lob), Justin Schönfeld (Lob), Martyna Styk (Lob), Angie Freund (Lob), Maximilian Brehmer (Lob), Talip Özdemir, Robin Martaler, Danny Jäck, Ekaterina Shevchenko, Michelle Mühl, Eduard Freer, Selenay Yildirim, Felix Schwabenthan, Rene Staiger, Sabrina Leukhardt, Fate-Jiyan Isbert, Sören Mandel