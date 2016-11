Balingen Neumanns sagen Gasthaus "Lang" Adieu

Persönliche Gründe hätten nach reiflicher Überlegung den Ausschlag dafür gegeben, nach dann fünf Jahren als Pächter des Traditionsgasthauses aufzuhören, sagen die Neumanns. Bis zum Abschluss im Frühjahr nächsten Jahres wollen sie den Gasthof samt Hotel im bisherigen Stil und "voller Engagement" weiterzuführen.

"Wir wollen einen sauberen Abschluss", sagen Sara-Maria (29) und Peter Neumann (46) im Gespräch mit unserer Zeitung. Dazu gehöre auch, dass sie Gäste bereits heute auf ihr in rund sechs Monaten bevorstehendes Ausscheiden aufmerksam machen – insbesondere jene, die Gutscheine für das nahe der Torbrücke gelegene Gasthaus kaufen oder noch haben. Diese sollten rechtzeitig eingelöst werden; Zeit dafür bleibe ja noch. Auch die Mitarbeiter sind über die Pläne informiert.

Wie es für die Neumanns nach dem Ausscheiden aus dem "Lang" weitergeht, steht noch nicht fest. Ihre berufliche Zukunft sei derzeit offen, sagen die beiden, die über reichlich Erfahrung in der Gastronomie verfügen: Peter Neumann, der aus Gruol stammt, absolvierte zunächst in Empfingen eine Lehre zum Bäcker, sattelte dann eine Ausbildung zum Hotelfachmann obendrauf. Nach Stationen in Tübingen, St. Moritz und Konstanz arbeitete er seit 1997 als Restaurantleiter im "Schloss" Haigerloch. Sara-Marie Neumann, die aus Endingen stammt, ist ausgebildete Restaurantfachfrau und gelernte Köchin. Auch sie war zuletzt vor der Zeit im "Lang" in Haigerloch tätig, im Haus Leda.