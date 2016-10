Balingen Neuer Kreisverkehr ist Ende Oktober fertig

Wie wohl alle Balinger, so freut sich auch Köhler auf den Abschluss der Arbeiten. Die Sperrung der Wilhelmstraße sei seit Juni "deutlich zu spüren" gewesen; auf den anderen innerstädtischen Straßen – etwa der Neuen und der Friedrichstraße – sei es regelmäßig zu Staus gekommen.

Adlerstraße wird Teil der Fußgängerzone

Diese führten insbesondere an Markttagen in der Balinger City fast zu einem Verkehrskollaps. Durch den Kreisel, so Köhler, werde der Verkehrsfluss an dieser Stelle und damit auch spürbar in der Innenstadt gleichmäßiger und damit besser. Und auch Fußgänger hätten es künftig einfacher, die Wilhelmstraße zu queren.

Derweil bringt der neue Kreisverkehr weitere Änderungen mit sich. Die wichtigste: Mit Abschluss der Bauarbeiten bleibt die Adlerstraße ab der Oberen Kirchstraße für Autos gesperrt; von dort aus ist künftig keine Zufahrt mehr zur Wilhelmstraße möglich. Die Adlerstraße wird, wie auf der gegenüberliegenden Seite des Kirchplatzes, zu einer Fußgängerzone. Einzige Ausnahme: Rettungsfahrzeuge sowie, in begrenztem Umfang, der Lieferverkehr für die Geschäfte, die dereinst in den Neubau an der Ecke zur Wilhelmstraße gegenüber dem CityCenter einziehen werden. Diese dürfen künftig quasi durch den Fußgängerbereich fahren – und über die neue Bushaltestelle, die derzeit im Zusammenhang mit den Straßenbauarbeiten direkt an der Wilhelmstraße ebenfalls neu angelegt wird, einbiegen.

Der Neubau dieses großen Geschäfts- und Wohnhauses ist indes nicht das einzige Projekt, das an dieser Stelle in nächster Zeit ansteht: Im kommenden Jahr wird auch der Hintere Kirchplatz neu hergerichtet. Der gesamte Bereich bleibt also, was er in den vergangenen Monaten bereits war: eine große Baustelle.