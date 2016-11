Balingen Musikverein Balingen gibt Herbstkonzert

Balingen. Mitten in den Probenarbeiten für das diesjährige Herbstkonzert sind derzeit die verschiedenen Gruppen des Musikvereins Balingen unter der Leitung von Michael Koch und Sandra Mattes. Unter dem Motto "Musik und Tanz" will der Verein am Samstag, 19. November, ab 19 Uhr in der Eberthalle ein interessantes und unterhaltsames Programm darbieten.