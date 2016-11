Balingen Kreisverkehr freigegeben: Verkehr rollt wieder

Die gesamte Kreuzung ist nunmehr ampelfrei, Fußgängerüberwege wurden neu angelegt. Auf einem Teil der Wilhelmstraße – zwischen der Schwanen- und der Schmidstraße – gilt fortan Tempo 30.

Die Arbeiten für den Kreisverkehr hatten im April begonnen. Die Fertigstellung verzögerte sich in den vergangenen Wochen mehrfach, weil die Ausführung der Straße in Beton und nicht wie sonst üblich in Asphalt erfolgte. Der Beton musste er erst austrocknen, ehe man Autos darüberrollen lassen konnte.

Oberbürgermeister Helmut Reitemann freute sich am Mittwochmorgen im Beisein von Vertretern des Gemeinderats und der Baufirmen über die Fertigstellung. Im Frühjahr 2017 würden die Arbeiten für den Hinteren Kirchplatz beginnen, zusätzlich erstellt die Firma Bauprojekta an der Adlerstraße ein großes neues Gebäude. Alles zusammen werde "eine runde Sache", so Reitemann.