Balingen Kostenloser Ökostrom fürs Auto

In den vergangenen Wochen war die Stromtankstelle gesperrt, damit die Stadtwerke sie modernisieren konnten. Die beiden Ladestationen wurden mit jeweils 22 Kilowatt Leistung und "Typ2-Anschlüssen" nach europäischem Standard aufgerüstet.

"Die Anschlüsse passen an alle Elektroautos. Man muss den Stecker jetzt nur noch reinstecken", erklärt der private Sponsor Jörg Karwath, der die neue Station gleich an seinem Tesla ausprobierte. Er freut sich über die "modernen Ladesäulen mit guter Leistung". Die sei jetzt ausreichend, um in einer Stunde den Strom für eine Reichweite von rund 100 Kilometern aufzuladen.

Auch Oberbürgermeister Helmut Reitemann zeigte sich erfreut über die Aufrüstung: "Das ist eine sehr schöne Initiative. Das Thema Elektromobilität wird in den nächsten Jahren immer wichtiger." Wichtig sei ihm auch, dass es sich um Ökostrom handelt: Die Energie für die Ladestationen kommt vom Wasserkraftwerk Rheinfelden.