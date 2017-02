Balingen Junge Künstler als Botschafter

Es gibt Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Neu ist der Sonderpreis auf Instagram: "Mit ihm wird bunt statt blau jetzt noch attraktiver", beschreibt DAK-Chef Gerhard Riede die Idee, ein Bild vom Plakat oder ein Video in das soziale Foto-Netzwerk hochzuladen. Zudem wartet auf den Gewinner noch eine Eintrittskarte für die re:publica 2017 in Berlin.

"Eine regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger bleibt für uns unverzichtbar. Nur so kann sich die gute Entwicklung auch dauerhaft fortsetzen und die Zahl der Klinikbehandlungen deutlich zurückgehen", sagt Gerhard Riede von der DAK-Gesundheit und verweist darauf, dass es 2015 im Zollernalbkreis beim Komasaufen mit 57 Betroffenen einen Rückgang um 8,1 Prozent gab. "Bei bunt statt blau werden junge Künstler selbst zu glaubwürdigen Botschaftern gegen das Rauschtrinken, was diese Präventionskampagne so besonders macht", so Riede.

Weitere Informationen: www.dak.de/buntstattblau.