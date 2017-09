Balingen Bildungsmesse zeigt mögliche Wege auf

Zum zwölften Mal gibt es die "Visionen" in Balingen, zum zehnten Mal liegen Organisation und Betreuung in den Händen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis.

Bereits am Morgen füllten erste Schulklassen Messehalle und Festzelt. Was sie dort erwartet, ist eine ungeheuere Vielfalt an Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Dazu gibt es Technik zum Anfassen und Ausprobieren und an manchen Ständen auch Mitmach-Angebote – etwa am Stand des Zollernalb-Klinikums, wo die Besucher ihren Blutdruck und den Sauerstoffgehalt in ihrem Blut messen lassen können.

Am ersten Messetag waren die Haupt-, Real- und Werkrealschüler angesprochen. Parallel zu den Informationen an den Ständen der Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen gab es in der SparkassenArena Vorträge über Chancen und Möglichkeiten nach der Schule.