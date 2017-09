Balingen Bahnhofs-Vorplatz: Hoffen auf Einigung

"Ich habe eine dringende Bitte", sagte Alexander Maute am Dienstagabend im Balinger Gemeinderat in der Diskussion um die Zukunft des Bahnhofsareals, "einen großen Wunsch": "Klären Sie", sagte Maute in Richtung Oberbürgermeister Helmut Reitemann und Baudezernent Michael Wagner, "bitte alle offenen Fragen mit dem Bahnhofseigentümer". Den Namen Peter Seifert nannte Maute nicht, allen im Gremium war klar, wer gemeint war. Ebenso ist allen im Gemeinderat klar, dass es bis zu einer Lösung der Frage, wie der Bahnhofsvorplatz gestaltet werden soll, noch einige Hürden in der ohnehin nicht einfachen Beziehung zwischen Stadtverwaltung und Seifert gibt.

Mittlerweile ist es bald fünf Jahre her, seitdem Seifert der Stadt die so prominente wie für die weitere Entwicklung des Areals entscheidende Immobilie quasi vor der Nase weggeschnappt hat – samt dem Vorplatz, dessen gestalterische Zukunft derzeit verhandelt wird. Dass Seifert sich den Bahnhof sichern konnte, bezeichnen Beobachter der Balinger Kommunalpolitik als klares Versagen der Stadtverwaltung: Das hätte, heißt es, niemals passieren dürfen – auch wenn viele Seifert zugestehen, dass er das Gebäude prächtig weiterentwickelt.

Nun aber geht um den Vorplatz: Diesen will die Stadt bis zur Gartenschau aufhübschen. Ein neuer Belag, Bäume, mehr für Fußgänger gedacht als für Autos. Ein schöner Stadteingang. Kein Problem, könnte man meinen: Daran sollte doch auch Seifert ein großes Interesse haben. Er hatte die Ergebnisse des Wettbewerbs zum Bahnhofsareal im April ausdrücklich gutgeheißen. Klar: Schließlich nutzt ein schicker Platz ebenso seinem Gebäude, dieses wird dadurch buchstäblich aufgewertet. Im Zusammenhang insbesondere mit Seiferts Hotel-Plänen könnte es indes doch noch zu Problemen kommen.