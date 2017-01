Balingen Alles fertig für den Pistenspaß

Die Vereinsmitglieder jedenfalls fiebern der weißen Saison entgegen. Auch in diesem Jahr stünden genügend Ehrenamtliche bereit, die die Skilifte betreiben und die Hütten besetzen. Als weiteren Pluspunkt der Anlage nennt Blechmann die schnelle Erreichbarkeit in der Region. "Wenn jemand spontan eine Runde fahren oder neue Skier ausprobieren will, ist unsere Piste dafür ideal." Dank Flutlicht könne auch abends noch gefahren werden. Generell sei die Anlage des Vereins sehr familienfreundlich.

Bei ausreichender Schneelage ist die Liftanlage Oberstocken zu folgenden Zeiten in Betrieb: wochentags 18.30 bis 21.30 Uhr, samstags 14 bis 17.30 Uhr und sonntags 10.30 bis 17.30 Uhr. Lifttelefon: 07436/407.